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Gençlik destan yazacak

FURKAN YAZICI Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Gençlik destan yazacak
Dışişleri Bakanı Mevlüt , Antalya İl Gençlik Kolları Olağan Kongresi'ne katıldı. Turgut Özal Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede konuşan Bakan Çavuşoğlu, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'den beri il gençlik kollarının örnek olduğunu belirten Çavuşoğlu, "AK Parti'nin oylarını durup dururken arttırmadık. 16 yıldır 'da destanlar yazdık. Gençlerin gece gündüz çalışmalarını unutmuyoruz. 2019 seçiminde de destan yazacaklar" dedi. ÖĞÜT verdi Çavuşoğlu, referandum dönemi gece Kaş'a gittiğinde gençlerin kendisini karşılamasını unutmayacağı belirtti. Çavuşoğlu, "Türkiye gençlerin siyaset yapmasının sadece salonları doldurmak olmadığını gördü. Antalya'da gençlerden beklentimiz belediye başkanlarının yaptığı hizmetlerde söz sahibi olmasıdır. Bir Bakan olarak gençlerden gelen önerilere her zaman kulak verdim" diye konuştu.

GÜVENCE GENÇLER
Ali Bayram Doğan'ın tek aday gösterildiği kongreye, Çavuşoğlu'nun yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı , İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile Antalya milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Başkan Türel de belediye olarak gençlere hizmet etmenin önemine dikkat çekerek yaptıkları yarıtımların gençlere istihdam sağlanacağını belirtti. İl Başkanı Taş ise kendisinin de gençlik kollarında görev aldığını hatırlatarak, "Broşür dağıttım, bayrak astım. Gençlerle çalışmaya devam" dedi.
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Gençlik destan yazacak
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