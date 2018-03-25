Hocaya belge şoku

Antalya
'NIN Alanya ilçesinde yaşayan, Türkiye Eskrim Federasyonu'nda yıllardır görev yapan 54 yaşındaki Tayfun Atalay, bugüne kadar aldığı hiçbir belgenin federasyonda kaydının olmadığını öğrenince şok oldu. SABAH Akdeniz'e konuşan Atalay, eskrim sporuna 1970 yılında İstanbul Altınyurt Spor Kulübü'nde başladığını, il ve Türkiye şampiyonalarında derece elde ettiğini, 2001 yılında de İsviçre'nin Zürih kentindeki Frauenfeld Spor Kulübü'ne transfer olarak 9 yıl müsabakalara katıldığını anlattı. KAYIT YOK
1984 ve 1985 yıllarında Türkiye Eskrim Federasyonu'nca açılan Antrenör Yetiştirme Kursu'na katılarak belge aldığını söyleyen Atalay, "Bu belgelerle Türkiye Eskrim Federasyonu'na başvurdum. Ancak başvuruya 'federasyonun kayıtlarında ve yönetim kurulu defterlerinde yapılan inceleme sonucunda bu belgelere ait bir kayda ve dayanağının muhteviyatını içeren herhangi bir belge ve bilgiye rastlanmamıştır' yanıtını aldım" dedi. ESKİ BAŞKAN KEFİLİMDİR
Kendisine verilen belgelerin ıslak imzalı olduğunu belirten Tayfun Atalay, "Benimle belge alan tüm arkadaşların da antrenörlük yapamaması gerekiyor. Aksi halde bu eşitsizlik ve taraf tutmak demektir. Eğer bu belgeler sahte ise federasyon suç duyurusunda bulunsun. Sahte değilse başvurum onaylansın. Eski Eskrim Federasyonu Başkanı Erol Bülbül, üyelerden Halim Şener ve Haluk Yamaç benim belgelerime kefildir" dedi.