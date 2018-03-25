Mutlu portakalMutlu

Antalya
'DA dört kadın girişimcinin kurduğu Mutlu Portakal
grubu, kermes ve şenliklerle başladığı süreci fuarcılığa taşıdı. Evlerinde üretim yapan kadınların emeklerinin doğru şekilde pazarlanarak markalaşmasına destek olan Mutlu Portakal oluşumu, şimdi de ANFAŞ'ta Mutlu Portakal Eğitim ve Çocuk Şenliği düzenlemek için kolları sıvadı. 3-6 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ve 6 bin metrekarelik stant alanına sahip olacak fuarda hedef yüz katılımcı. EMBRİYODAN MASTERA
Fuarı düzenleyecek embriyolog Aylin Ayaz Yılmaz ve bankacı Gülşah Gültepe Çelik, fuarda embriyo halinden üniversite ve master düzeyine kadar okul ve kreşlerden, oyun evleri ve butiğe kadar çocuğa dair her şeyin yer alacağını söyledi. Şimdiye kadar 3 kez düzenledikleri Mutlu Portakal Şenlikleri'nde ZİÇEV'den, LÖSEV'e birçok STK'ya destek verdiklerini anlatan Yılmaz, sosyal sorumluluk projelerinin devam edeceğini kaydetti. Şenlikleri Alaçatı gibi Türkiye'nin buluşma noktası yapmak istediklerinin altını çizen Çelik ise "Elimizde müthiş bir data oluştu. Antalya
'da farklı alanlarda marka olmaya aday ne üretiliyor, hepsini biliyoruz. Türkiye'de bulunamayacak birçok ürün burada üretiliyor" şeklinde konuştu.