Ne yaptın Rengin

Antalya
'da bir gün önce evden uzaklaştırma cezası alan koca, eşyalarını toplamak için eve gelince kıyamet koptu. Eşler arasında tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine genç kadın apartmanın üçüncü kat penceresinden atladı. BİR ANDA CAMA KOŞTU
Olay Döşemealtı ilçesi TOKİ
konutlarında meydana geldi. 8 yıldır evli olduğu eşi ile aralarındaki geçimsizlik nedeni ile hakkında uzaklaştırmas kararı bulunan 30 yaşındaki İdris A, sabah saatlerinde eşyalarını toplamak için eve geldi. İddiaya göre, İdris A. eşi Rengin A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dayak yemekten korkan Rengin A. pencereye doğru koşarak 3'üncü kattan atladı. Eşinin kanlar içinde yere çakıldığını gören İdris A. durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Rengin A. Akdeniz Üniversitesi
Hastanesi'ne kaldırıldı. SEDYEYİ EŞİ TAŞIDI
Yaşanan olayın ardından İdris A. kendi özel otomobili ile ambulansın peşinden hastaneye geldi. Eşi ambulanstan indirilip acil servise götürülürken İdris A. da sedyeden tutarak eşine bir şey olmaması için dua etti. Poliste ifadesi alınan İdris A. eşi ile boşanma konusunu konuşmak için eve geldiğini söyleyerek, "Pencereden atlaması sırasında arkasından koştum. Ancak tutamadım. Elimden kaydı düştü" dedi. Vücudunda kırıklar ve iç kanama olan Rengin A'nın hayati tehlikesinin olduğu açıklandı. Çiftin 2 çocuğu olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.