Odunluk yandı mahalle korktu

Isparta
'da tek katlı evin müştemilat olarak kullanılan odunluk kısmında çıkan yangın, korku dolu anlar yaşattı. Yangın, henüz bilinmeyen bir nedenle Vatan Mahallesi 4141. Sokak'ta bulunan Mehmet Ali Soysal'a ait tek katlı evin müştemilat kısmında çıktı. ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ
Durumun haber verilmesiyle, olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki bölümlere sıçramadan söndürülerek soğutma çalışmaları tamamlandı