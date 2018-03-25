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Pervane dosyası ’ye alındı

’da İbrahim Hakkı Pervane’nin lideri olduğu suç örgütü ‘Pervane’ üyelerinin yargılandığı dava güvenlik gerekçe gösterilip ’ye alındı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 25.3.2018
Pervane dosyası Edirne’ye alındı
Antalya'da İbrahim Hakkı Pervane ile 'Pervane' diye bilinen örgüt üyelerinin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava, güvenlik gerekçesi ile Adalet Bakanlığı tarafından 'dan 'ye alındı.

ADLİYE ÇIKIŞI VURULMUŞTU
Antalya'da 9 Kasım 2017'de adliye sarayı hakim ve savcıların çıkış kapısı önünde Şahismail Pervane'nin kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğramasının ardından bakanlığın değişiklik yapmak zorunda kaldığı açıklandı. Davada, Sayısal Loto'nun 13 Kasım 2010 tarihli çekilişinde büyük ikramiye kazanan Kadir Kaylak'ın da aralarında bulunduğu 15 kişiyi dolandırdığı iddia edilen, suç örgütü lideri İbrahim Hakkı Pervane dahil 11'i tutuklu toplam 55 sanık yargılanıyor.
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Pervane dosyası Edirne’ye alındı
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