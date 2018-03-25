Ukrayna korosu duygulandırdı

Antalya
'DA yerleşik yaşayan Ukraynalılardan oluşan ve ağırlıkla kadınların yer aldığı Bereginya Korosu, Çanakkale Şehitleri anısına konser verdi. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'ndaki konserde 35'i kadın korist olmak üzere 40 kişilik koro, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz kıyafetlerle sahneye çıktı. İzleyenler koro üyelerini uzun süre ayakta alkışladı. ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ
'Çanakkale Türküsü', 'Yemen Türküsü', 'Tuna Nehri', 'Hey 15'li' türkülerini seslendiren Bereginya Korosu'nu davetliler ilgiyle takip etti. Koro seslendirdiği Türkülerle zaman zaman duygusal anlar yaşattı. Derneğin kurucusu Olesya Mercan, kalpleriyle çalıştıkları konserle Çanakkale acısını paylaştıklarını söyledi.