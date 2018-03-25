Vali Günaydın ‘Kariyer Zirvesi’nde

ISPARTA
Valisi Şehmus Günaydın, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) düzenlenen 'Kariye Zirvesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Gençlerin geleceğine yön vermesi bakımında tavsiyelerde bulunan Günaydın, tecrübe kazanmanın zamanla alakalı olmadığını, insanın kendini yetiştirmesi, merakı ve araştırmasıyla ilgili olduğunu vurguladı. "Her şeyi ben biliyorum" düşüncesinin çok yanlış olduğunu vurgulayan Vali Günaydın, öğrencilere, "İnsanları dinleyin, fikirlerini alın bunun size çok faydası olacaktır" şeklinde seslendi. Günaydın, 'adalet' ve 'doğruluk' kavramlarına vurgu yaparak, "Hiçbir zaman adalet ve doğruluktan taviz vermedim" dedi.