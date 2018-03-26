12 milyonluk Hint düğünü

Antalya
'DA geçen Şubat ayında 3 gün-3 gece süren ve 1 milyon dolar bütçeli bir organizasyonla başlayan Hint düğünleri sezonu, en büyük düğününe hazırlanıyor. Pırlanta kralı olarak bilinen ve Hindistan'ın sayılı 40 ailesinden birinin veliahdının dünya evine gireceği organizasyon, Hindistan sosyetesini Antalya
'da buluşturacak. 4 MİLYON DOLAR
Dhairya Virani ve Ayesha Mahtani'nin mutlu anına tanık olmak için Antalya'nın yolunu tutacak olan yaklaşık 800 davetlinin özel kiralanan uçaklarla geleceği bildirildi. Rixos Premium Belek'te 17-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek düğünün bütçesinin 4 milyon dolar, yani yaklaşık 12 milyon lirayı geçeceği ifade edildi. 4 gün 3 gece sürecek törenin Antalya'nın şimdiye kadar gördüğü en büyük Hint düğünü organizasyonu olacağı vurgulandı. Düğünle ilgili detaylar ise dudak uçuklatacak cinsten. Her güne ayrı bir etkinlik planlanan düğün için Kapadokya'dan özel bir balon getirilecek. Balonla havalanacak Hintli çift, davetlileri gökyüzünden selamlayacak. Mutfak malzemeleri başta olmak üzere 80'i aşçı 220 çalışan Hindistan'dan getirilecek. Davetlilere geleneksel Hint kınası yapacak 20 kınacının da düğün için getirilecekler arasında yer alması dikkat çekiyor. Düğünde 40 ünlü Hint sanatçının sahne alacağı kaydedildi. HEDEF 15 MİLYON DOLAR
Hindistan Düğün Zirvesi'ni düzenleyen Inventum Global'in Proje Direktörü olan Mustafa Onat, bu yıl yapılacak düğün organizasyonların toplam bütçesinin 15 milyon dolar seviyesinde olacağını açıkladı. Onat, Hindistan sosyetesinin yurtdışında her yıl yaklaşık 3 bin düğün organizasyonu gerçekleştiğini söyledi. Büyük düğünlerin Hint düğün piyasası için önemine dikkat çeken Onat, asıl hedefin bu tanıtımın da etkisiyle küçük çaplı düğün sayısını artırarak toplam geliri artırmak olduğunu anlattı.