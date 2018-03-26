Alanya boş durmadı

AYTEMİZ Alanyaspor
, hazırlık maçında Rusya Premier Lig'de mücadele eden Tosno takımı ile 2-2 berabere kaldı. Manavgat Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, Sarper Barış Saka, Gökhan Memiş ve Gökhan Barçın hakem üçlüsü yönetti. Teknik Direktör Mesut Bakkal yönetimindeki Aytemiz Alanyaspor, sahaya, Remy, Birol Parlak, Filipe, Maniatis, Wanderson, Cenk Ahmet, Lucas, Emre Nefiz, Nskala, Barış Başdaş ve Douglas 11'i ile çıktı. Karşılaşmada, Alanyaspor'un gollerini 26. dakikada penaltıdan Lucas Villafanez ve 56. dakikada Wanderson atarken, Rus ekibinin golünü ise 10. dakikada Vagiz Galiulin ve 53. dakikada Nuno Rocha kaydetti.