Antalya tek yürek

TSK'NIN Afrin Harekâtı'nda destan yazan Mehmetçik için Antalya
lıların desteği sürüyor. Antalya'da başlattıkları 'İki Teker Moto Zeytin Dalı Konvoyu' etkinliği Kilis'e ulaşırken, Manavgat'ta kendisi de gazi kızı olan Feyza Nur, şehidin karakalem resmini ailesine hediye etti. Antalya İHH Arama Kurtarma ekiplerince oluşturulan motosiklet konvoyu Kilis'e ulaştı. Konvoy, Türk bayrağıyla şehir turu atarak operasyona destek verdi. ŞEHİT AİLESİNE ÖZEL ARMAĞAN Manavgat Anadolu Lisesi
Müdürü Atila Çetin, bir grup öğretmen ve öğrenci de Hakkari
'de şehit düşen Kızılot Mahallesi'nden Cumali Gür'ün ailesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehidin annesine Türk Bayrağı hediye edilirken, kendisi de gazi kızı olan Manavgat Anadolu Lisesi öğrencisi Feyza Nur Oğuz, çizdiği şehit Cumali Gür'ün karakalem resmini şehidin babası Nazım Gür'e hediye etti. ATABEY'DEN AFRİN'E ISPARTA
'NIN Atabey ilçesinden Afrin'e gönderilen atkı, bere, çorap, iç çamaşırı ve yiyecekler Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerlere ulaştırıldı. Eğirdir'in Mahmatlar Köyü'nden Uzman Çavuş Ali Dağ ise hediyelerle birlikte fotoğraf çektirip kendilerine gönderen Atabey Yaşlı Kültür Merkezi sakinlerine teşekkür etti.