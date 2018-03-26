Başkan Tütüncü, İletişim Fakültesinde

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Yerel Yönetim ve Halkla İlişkiler" konulu konferansta öğrenciler ile bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasında sosyal medya kullanımı, siyaset serüveni, halkla ilişkiler ve yapılan hizmetler konularına değindi.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve Youtube kanalı olduğu bilinen Hakan Tütüncü, öğrencilerden bu konu ile ilgili gelen soruya, "Youtube dünyanın en çok kullanılan ikinci arama motoru. Çok yakın bir sürede insanların televizyon değil Youtube'u izleyeceklerini düşünüyorum. Youtube, halka ulaşmak isteyen siyasetçilerin başvurduğu bir yöntem oldu." diye yanıt verdi.

" TER KOKMAYAN BAŞARI YOKTUR"

Yerel yönetimlerde halkla ilişkilerin ne kadar uygulandığı konusuna değinen Tütüncü, "Bu konuda toplumun biraz daha bilinçlenmesi gerektiğine inanıyorum. Türkiye'de çok fazla halkla ilişkiler mezunu var. Bu arkadaşlarımızın iş bulabilmeleri için farklı olmaya gayret ederek, çok çalışmaları gerekiyor. Unutmayalım ter kokmayan hiçbir başarıdan söz edilemez." dedi.

"ELEŞTİRİLERE AÇIĞIM"

Başkan Tütüncü, iletişim fakültesi öğrencilerine kendi seslendirdiği Anadolu Oyuncak Müzesi tanıtım filmini izleterek değerlendirme yapmalarını da istedi. Eleştirilere her zaman açık olduğunu söyleyen Başkan Tütüncü, "Fikirlerin çarpışmasından hakikat güneşi doğacağına inanmışımdır her zaman." diye konuştu.

Başkan Tütüncü, karşılıklı sohbet ve söyleşi havasında geçen konferans sonunda salondaki katılımcılara ücretsiz Anadolu Oyuncak Müzesi biletleri dağıtarak ziyaret etmelerinden memnun kalacağını belirtti. Konferans, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ayhan'ın Hakan Tütüncü'ye teşekkür plaketi vermesi ile sonlandı.