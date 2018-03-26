Büyükşehirden, Kaş Sarıbelen yolu genişletme çalışmaları

Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde vatandaşların daha konforlu ve güvenli yolculuk yapmaları için dar yolları genişletip, asfaltla buluşturuyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, son olarak Kaş ilçesine bağlı Sarıbelen, Gökçeören ve Yeniköy mahalle grup yolunu güvenli hale getiriyor. Bir tarafı uçurum olan yolun dağ tarafı kırıcı makinalar ile kırılarak genişletiliyor. Dağdan gelen yağmur sularının olası bir su baskınına meydan vermemesi için yolun belirli noktalarına yağmur suyu tahliye büzleri yerleştiriliyor. Yol, genişletme ve alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra asfaltla kaplanacak.

VATANDAŞ ARTIK ZORLUK ÇEKMEYECEK

Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı İsa Akdemir, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, AK Parti Kaş İlçe Başkanı Mutlu Ulutaş ve Büyükşehir Belediyesi Yollar Şube Müdürü Fatih Taşkın çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren İsa Akdemir, "Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in talimatları doğrultusunda çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Mevcut kullanılan yol dar olduğu için vatandaşlar zorluk çekiyordu. Yolun bir tarafında uçurum diğer tarafında ise sert kayalardan oluşan dağ var. Dar bölgeleri, kırıcı iş makinalarımızla çalışarak genişletiyoruz. Çalışmalar bittiğinde vatandaşlarımız daha güvenli ve konforlu ulaşıma kavuşmuş olacak" dedi.

