Çavuşoğlu KADEM’de

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM
) Antalya
İl Temsilciliği'ni ziyaret etti. İl Temsilcisi Zeynep Taş'tan derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, yalnızca kadınlarla ilgili konularla yetinmeyip her alanda çalışmalar yapan Zeynep Taş ve dernek üyelerini kutladı. FORM DOLDURDU
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, ziyarette hazır bulunan KADEM Vakfı Antalya
Bilim Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan yabancı uyruklu öğrencilerle de sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Suriyeli öğrenci Nasb Almlhem, Bakan Çavuşoğlu'na Suriyeli sığınmacılara gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür ederek tespih hediye etti. İl Temsilcisi Zeynep Taş da Bakan Çavuşoğlu'na ziyaretin anısına bir tablo takdim etti. Bakan Çavuşoğlu ziyaretin sonunda KADEM üyelik formunu doldurarak, İl Temsilcisi Zeynep Taş'a teslim etti.