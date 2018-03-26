FETÖ’ye yargı tokadı

Antalya
'da FETÖ
ile ilgili olduğu tespit edildiği için kapatılan Rasanet Vakfı davasında karar verildi. Aralarında ATSO eski meclis başkanı İzzet Bayar ve kapatılan Toros Kolejleri yöneticisi işadamı İsmet Akıl'ın da bulunduğu sanıklara hapis cezaları verildi. Ceza alanlar arasında işadamı Celil Durmaz, Ramazan Keskin ve Sıtkı Hamamcıoğlu da var. EN AZ 6 YIL 3 AY HAPİS CEZASI Antalya
'da özellikle dini duyguların istismar edilerek, vatandaştan para toplayan, ölümcül hastaları bularak mal varlıklarına telkinlerle el koyulan ve öğrenciler için toplanan bursların da içinde olduğu paraları FETÖ'ye aktardığı tespit edilen Rasanet Gençlik Vakfı yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 46 sanıklı davada ceza yağdı. Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen davanın son duruşmasında FETÖ'nün firari kasası Nevzat Ayvacı'nın damadı olan eski ATSO Meclis Başkanı İzzet Bayar'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Toros Kolejleri yöneticisi işadamı İsmet Akıl ile Celil Durmaz ve Ramazan Keskin 6 yıl 10 ay 15'er gün, Sıtkı Hamamcıoğlu da 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. 46 sanıklı davada 34 kişiye 1 yıl 6 ay ile 8 yıl 9 ay arasında çeşitli hapis cezaları verildi. TEMYİZ BEKLENİYOR
FETÖ soruşturması kapsamında geçen yıl 21 Temmuz'da Korkuteli'nde yakalanıp 4 ay 14 gün tutuklu kaldıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan Bayar, 'Kimse Yok mu Derneği' ile ilgili soruşturma kapsamında tekrar tutuklanmıştı. Bayar, 'Kimse Yok mu Derneği' ile ilgili açılan davanın Rasanet Vakfı davasıyla birleştirilmesi talebinin kabul edilmesi üzerine ikinci kez tahliye edilmişti. 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Bayar'ın durumu İstinaf Mahkemesi'ne yapılacak temyiz başvurusunun sonucuyla birlikte belli olacak. BABA-OĞUL YILMAZ YURTDIŞINA KAÇTI
Rasanet Gençlik Vakfı Antalya Şube Başkanı işadamı Hasan Yılmaz ile oğlu avukat Ammar Yılmaz halen firari konumunda. Baba Hasan Yılmaz'ın ABD'ye, oğul Ammar Yılmaz'ın ise Mozambik'e kaçtığı belirtiliyor.