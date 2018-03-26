Kas hastaları destek istiyor

Dünyada henüz tam anlamıyla tedavisi mümkün olmayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla doğduğundan bu yana mücadele veren Ispartalı Çağlar Özyiğit destek istiyor. 29 yaşındaki Özyiğit, Sağlık Bakanlığı
'nın bir süre önce yayımladığı genelgeye rağmen halen Türkiye
'de yalnızca 3 ilde bulunan kas hastalığı merkezlerinin yetersizliğinden yakındı. Türkiye'de bu hastalığa gereken önemin gösterilmediğini belirten anne Gülgün Özyiğit, yurt dışındaki ilaç çalışmalarını beklediklerini, Türkiye'de kök hücre çalışmasına destek verilmesi halinde Türk bilim insanlarının bu konuda ciddi adımları atabileceğini belirtti. Özyiğit, "Bu hastalıkta şu anda bir kök hücre tedavisi oldu. 10 kişilik bir grupta denendi ve hastalığın durduğu belirtildi. Bütün DMD kas hastaları için destek bekliyoruz" dedi.