Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Kas hastaları destek istiyor

Kas hastaları destek istiyor

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Kas hastaları destek istiyor
Dünyada henüz tam anlamıyla tedavisi mümkün olmayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) kas hastalığıyla doğduğundan bu yana mücadele veren Ispartalı Çağlar Özyiğit destek istiyor. 29 yaşındaki Özyiğit, 'nın bir süre önce yayımladığı genelgeye rağmen halen 'de yalnızca 3 ilde bulunan kas hastalığı merkezlerinin yetersizliğinden yakındı. Türkiye'de bu hastalığa gereken önemin gösterilmediğini belirten anne Gülgün Özyiğit, yurt dışındaki ilaç çalışmalarını beklediklerini, Türkiye'de kök hücre çalışmasına destek verilmesi halinde Türk bilim insanlarının bu konuda ciddi adımları atabileceğini belirtti. Özyiğit, "Bu hastalıkta şu anda bir kök hücre tedavisi oldu. 10 kişilik bir grupta denendi ve hastalığın durduğu belirtildi. Bütün DMD kas hastaları için destek bekliyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kas hastaları destek istiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN