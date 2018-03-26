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ihbarına giden polis ev ıyla karışlaştı

’nın Alanya ilçesinde ihbarı üzerine bir eve polis, la karşılaştı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 11:05
Kavga ihbarına giden polis ev yangınıyla karışlaştı

İtfaiye ekipleri evdeki ı söndürürken, kız arkadaşıyla tartışan bir kişi gözaltına alındı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Karabüllü Sokak'ta bulunan Aydıncı Apartma'nın 4'üncü katındaki bir dairede meydana geldi. edildiği ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, harekete geçti. Kısa sürede belirtilen adrese giden polis, ev yangıyla karşılaştı. O sırada itfaiye ekipleri de gelerek yangına müdahale etmeye başladı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürerek yangını kontrol atına aldı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlemezken, evin 1 odası kullanamaz hale geldi. Yangın çıkan evde N.K. isimli kız arkadaşıyla tartıştığı öğrenilen C. B. ise ekipler tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. C. B.'nin emniyetteki işlemleri sürdüğü belirtilirken polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kavga ihbarına giden polis ev yangınıyla karışlaştı
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