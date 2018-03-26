Kültürümüzü tanıttılar

Antalya
Hüseyin Ak Ortaokulu öğrenci ve öğretmenleri Erasmus+Actionn Projesi Çalışma Programı çerçevesinde Almanya'ya giderek Türk kültürünü tanıtma fırsatı yakaladı. Almanya'da gerçekleşen etkinliğe Proje Koordinatörü Saadettin Mesutoğlu, Müzik Öğretmeni Kubilay Köktürksuvarlı ve 5 öğrenci katıldı. Proje kapsamında Almanya'da yaşayan Vietnam göçmenleri, kendi kültürlerine ait 'Lampendanz' halk dansını katılımcılara öğretti. Türk öğrencilerin hazırladığı 'Dapke' halk oyunu gösterisi de çok beğenildi. Türk öğrenciler diğer katılımcılara yaprak sarması yemeğini yapmayı öğretti. Projenin bir sonraki etkinlik toplantısının Nisan 2018'de İspanya'da gerçekleştirileceği bildirildi.