Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Öğretmenlere önemli görev

Öğretmenlere önemli görev

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018
Öğretmenlere önemli görev
İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele eylem planı kapsamında ' Eğitim Modülü' anlatıldı. Kepez ilçesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki anlatıma Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Narko Rehber Polis Coşkun Taşkoparan ve 450 rehber öğretmen katıldı.

İYİ GÖZLEMLEYİN
Narko Rehber Taşkoparan, uyuşturucu maddenin zararları, bağımlılık konularını ayrıntılı olarak anlattı. Rehber öğretmenlerin öğrencileri iyi gözlemlemeleri gerektiğine de vurgu yapan Taşkoparan, rehber öğretmenlerin uyuşturucu ile mücadelede kolluk kuvvetlerine nasıl destek olacakları konusunda da bilgi vererek öğrencilerden en küçük şüphe duymaları halinde bunu polisle paylaşmalarını istedi
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Öğretmenlere önemli görev
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN