Öğretmenlere önemli görev

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın uyuşturucu ile mücadele eylem planı kapsamında 'Narko Rehber
Eğitim Modülü' anlatıldı. Kepez ilçesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi'ndeki anlatıma Antalya
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli Narko Rehber Polis Coşkun Taşkoparan ve 450 rehber öğretmen katıldı. İYİ GÖZLEMLEYİN
Narko Rehber Taşkoparan, uyuşturucu maddenin zararları, bağımlılık konularını ayrıntılı olarak anlattı. Rehber öğretmenlerin öğrencileri iyi gözlemlemeleri gerektiğine de vurgu yapan Taşkoparan, rehber öğretmenlerin uyuşturucu ile mücadelede kolluk kuvvetlerine nasıl destek olacakları konusunda da bilgi vererek öğrencilerden en küçük şüphe duymaları halinde bunu polisle paylaşmalarını istedi