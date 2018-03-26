Otomobil hırsızı nihayet yakalandı

ISPARTA
polisi kaçmak isteyen zanlıyı yakalayarak 3 olayı birden aydınlattı. 28 Şubat'taki oto hırsızlığının zanlısını Engin Ş. (45) olarak belirleyen polis, önce araçla, ardından yaya olarak kaçan Engin Ş'yi yakaladı. Polisin yaptığı kontrolde şüphelinin kaçtığı aracın da Konya
Akşehir'den çalındığı belirlendi. Şüphelinin üzerinde Manavgat'ta çaldığı belirlenen 1 kimlik ve sürücü belgesi ele geçirildi. 2 oto hırsızlığı ve bir işyerinden hırsızlık olmak üzere, 3 hırsızlık suçundan mahkemeye çıkarılan Engin Ş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.