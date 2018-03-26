Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Otomobil hırsızı nihayet yakalandı

Otomobil hırsızı nihayet yakalandı

Giriş Tarihi: 26.3.2018
Otomobil hırsızı nihayet yakalandı
polisi kaçmak isteyen zanlıyı yakalayarak 3 olayı birden aydınlattı. 28 Şubat'taki oto hırsızlığının zanlısını Engin Ş. (45) olarak belirleyen polis, önce araçla, ardından yaya olarak kaçan Engin Ş'yi yakaladı. Polisin yaptığı kontrolde şüphelinin kaçtığı aracın da Akşehir'den çalındığı belirlendi. Şüphelinin üzerinde Manavgat'ta çaldığı belirlenen 1 kimlik ve sürücü belgesi ele geçirildi. 2 oto hırsızlığı ve bir işyerinden hırsızlık olmak üzere, 3 hırsızlık suçundan mahkemeye çıkarılan Engin Ş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Otomobil hırsızı nihayet yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN