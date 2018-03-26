Ülkü Ocaklarından Kızılay'a kan bağışı

Mut Karacaoğlan Çınaraltı Parkı önünde gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar bu organizasyondan dolayı Ülkü Ocakları Mut İlçe Başkanlığına teşekkür ettiler. Kan bağışı etkinliğinde kan vererek destek olan Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, "Ülkü Ocakları İlçe Başkanlığımızın düzenlediği kampanya kapsamında kan bağışında bulunduk. Bu güzel organizasyon için ocak başkanımıza ve yönetimine teşekkür ederiz" dedi.

Ülkü Ocakları Mut İlçe Başkanı Soner Kır ise, "Bugün sınır ötesinde gerçekleştirilen Afrin'deki "Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğimize kan bağışı ile destekte bulunmak istiyoruz. "Bağışlanan her kan, üç candır" ve "İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın" anlayışı ile hareket ediyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki inşallah bağışlanan bu kanlara ihtiyaçları olmaz. Allah ordumuzu muzaffer eylesin" diye konuştu.

