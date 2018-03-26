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Üniversite öğrenciler ler anısına dikti

öğrencileri ’nda düşen askerler için dikti.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 26.3.2018 13:04
Üniversite öğrenciler şehitler anısına fidan dikti

bahçesinde yapılan etkinliğe, Serik Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Serdar Selim, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, yüksekokulun inşasında büyük emeği olan Gülsün Süral, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

"Her için 1 " sloganıyla yola çıkan Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencileri, Serik Meslek Yüksekokulu'nun bahçesine Afrin Operasyonu'nda şehit olan 46 asker adına 46 fidan diktiler. Öğrenciler, "Toprağa düşen şehitlerimizin, bizim umutlarımızı yeşertmek için, şehit olduklarının bilincindeyiz. Kahraman askerlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, unutturmayacağız.

Biz şehitlerimizin aziz hatırasını bu vatanın ağacında, toprağında, yaprağında ve en önemlisi de gönüllerimizde yaşatacağız" dediler.

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Üniversite öğrenciler şehitler anısına fidan dikti
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