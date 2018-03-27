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3 bin 500 fidan toprakla buluştu

’nın Aksu İlçesi’nde daha önce çıkan orman ında zarar gören alana, 3 bin 500 fidan dikildi.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018 15:34
3 bin 500 fidan toprakla buluştu

Aksu Kumköy'de daha önce yanmış olan ormanlık alanda fidan dikme töreni düzenledi. Fidan dikme törenine Vali , Aksu Kaymakamı Aydın Ergün, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Müdürü ve vatandaşlar katıldı.
Vali Münir Karaloğlu, lardan sonra hep ortaya dedikoduların atıldığını, yanan alanların birilerine peşkeş çekileceğinin iddia edildiğini dile getirdi.

Karaloğlu, bu dedikoduların gerçeği yansıtmadığını, yanan alanların ağaçlandırıldığını söyledi. Kumköy'deki fidan dikim alanına Belarus ile dostluğun simgesi olarak Belarus Dostluk Ormanı adının verileceğini dile getirdi.

3 BİN 500 FİDAN DİKİLDİ

Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, 2023 yılına kadar 7 milyar fidan dikmeyi amaçladıklarını aktardı. Antalya'nın yüzde 26'sının ormanlık alan olduğunu ifade eden Dikici, 'nın orman bakımından zengin bir şehir olduğunu söyledi. Konuşmaların ardından öğrenciler, çeşitli halk oyunları oynadı.

Dünya Orman Haftası nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, ardından ise 3 bin 500 fidanın dikimi yapıldı. Etkinlik fidanların dikilmesi ile sona erdi.

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3 bin 500 fidan toprakla buluştu
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