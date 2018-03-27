Akıllı Antalya’ya adım adım

Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nin Akıllı Kent
Projesi çalışmaları devam ediyor. Ulaşım, sağlık, güvenlik, aydınlatma, çevre dostu akıllı enerji sistemleri gibi birçok alandaki belediye hizmetleri teknolojik olacak. Sosyal hayata da katkı koyacak proje ile önemli tasarruf sağlanacak. ÜCRETSİZ İNTERNET
Ücretsiz internet hizmeti, Sarısu mesire alanı, Kadınlar Plajı, Konyaaltı Plajı, Cumhuriyet Meydanı, Kalekapısı, Kapalıyol, Yavuz Özcan Parkı ve Karaalioğlu Parkı'nda 2015 yılından bu yana aktif olarak kullanılıyor. Nisan ayında başlayacak bir sonraki aşamada ücretsiz internet hizmeti turistlerin sıklıkla ziyaret ettiği tarihi yerler başta olmak üzere Antalya
'nın 19 ilçesinde 41 noktada hizmet verecek. BİLGİLENDİRME EKRANI
Şehir bilgilendirme ekranları da yenilenen yapısıyla Akıllı Kent projesinin bir başka örneği olacak. Şu an havaalanı iç ve dış hatlar olmak üzere 2 noktada hizmet veren kioskların sayısı da 20'ye çıkarılacak. Şehrin enerji tüketimine ciddi katkı sağlayacak akıllı aydınlatma ve sulama sistemleri de Akıllı Kent projesinin önemli bir ayağı olacak. Akıllı sulama sistemleri ile Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluğunda bulunan parklar, bulvarlar ve refüjlerde toprağın nem durumu sensörler aracılığıyla analiz edilecek, sulama zaman planı oluşturulacak. ACİL PANİK BUTONU
Proje ile Antalya'da sağlık hizmetleri de akıllı hale geliyor. Kronik rahatsızlığı bulunan hastalar görevli doktorlar tarafından online takip edilecek. Hastaların evlerinde yapacağı şeker, tansiyon ve nabız ölçümleri doktorların kontrolünde olacak. Hastanın kendini kötü hissetmesi ve acil bir durumla karşılaşması durumunda panik butonuyla 112 acil servise ulaşacak. Tüm bu hizmetler ve daha fazlası Büyükşehir Belediyesi içerisine kurulacak Şehir Yönetim Merkezi'nden takip edilecek.