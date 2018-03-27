Baskıya dayanamadı

Antalya
'nın Finike ilçesinde, abisi ile yaşadığı tartışma sonucu elini kana bulayan genç kız mezarlıkta yakalandı. Olay önceki gün Finike ilçesine bağlı Hasyurt Mahallesi'nde meydana geldi. 16 yaşındaki Fatmanur B., tartıştığı ağabeyi 24 yaşındaki Ahmet B.'yi av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Bir anlık öfke ile kardeş katili olan Fatmanur B. saklandığı Yalnız Mahallesi Akyaka Mezarlığı'nda jandarma tarafından önceki gece saat 01.00 sıralarında yakalandı. İÇTİĞİM SUYA KARIŞIYORDU
Babası yaşamını yitirdikten sonra annesiyle birlikte yaşamaya başladığını ve ağabeyinin sürekli kendisine baskı kurduğunu ileri süren Fatmanur B., jandarmada ifade verdi. Fatmanur B., "Bir an olsun yakamı bırakmadı. Gidip geldiğim, gezdiğim yerlere, hatta içtiğim suya bile karışıyordu. Sürekli bana kötü davranıyordu. Bir anda dayanamadım ve duvardaki tüfeği alıp ateşledim. Gerisini hatırlamıyorum ama çok pişmanım" diye konuştu. ALKOL ALIP DÖVÜYORDU
Babasından kalma tüfekle kız kardeşi tarafından öldürülen Ahmet B.'nin cenazesi, Kolaklar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Ailenin oturduğu mahalledeki komşuları ise, genç kızın ifadesini doğrular nitelikte konuştu. Mahalleli, "Babaları öldükten sonra Ahmet ne annesine ne kardeşine huzur verdi. İçip içip eve gelerek huzursuzluk yaratıyor, hatta dövüyordu" ifadelerini kullandı.