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Enduroda heyecan sona erdi

ERDOĞAN CANKUŞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
Enduroda heyecan sona erdi
'nın Fethiye ilçesindeki Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası sona erdi. 3'ü kadın, 10 ATV olmak üzere toplam 192 sporcunun katıldığı şampiyonada, yarışmacılar parkurdaki engellerden geçerken çamurdan dolayı zor anlar yaşadı. Şampiyonanın 1. Ayak yarışlarında Cem Çerçi, İzzet Kazdal, Bayram Uysal, Çağrı Aslan, Şaban Özdemir, Fevzi Burak Akbulut, Hüseyin Neziroğlu, Gökçen Kabaş, Enduro GP dalında İzzet Kazdal, ATV sınıfında Haktan Özkul, Ziya Güler, Burak Kaya ve ATVGP dalında Burak Kaya birinci oldu. .
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Enduroda heyecan sona erdi
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