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Eski komutanlar için verilen cezaya itiraz

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Eski komutanlar için verilen cezaya itiraz
Antalya'DA FETÖ soruşturması kapsamında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle yargılanan eski komutanlar Mustafa Kaya ve Metin Karagöz beraat ederken, Ahmet Yurdagül 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Jandarma eski Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül, Garnizon ve 58'inci Piyade Eğitim Alay eski Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ile Antalya 3'üncü Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizon eski Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya'nın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis talebiyle yargılanan Mustafa Kaya ve Metin Karagöz'ün, beraatlarına karar verdi. Tutuklu sanık Yurdagül ise 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 10 yıl hapse mahkûm edildi.

SAVCI İTİRAZ ETTİ
Mahkeme savcısı Ahmet Şevken, heyetin verdiği beraat kararına itiraz etti. Savcı, verdiği mütalaasında, eski Antalya Jandarma Komutanı Kıdemli albay Yurdagül ile eski 58. Piyade Eğitim Alay Komutanı piyade albay Karagöz hakkında ağırlaştırılmış müebbet, eski Antalya 3. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı tuğgeneral Kaya hakkında da 10 yıla kadar hapis cezası istemişti.
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Eski komutanlar için verilen cezaya itiraz
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