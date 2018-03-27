Evlilik Senedi yeniden sahnede

Antalya
Devlet Opera ve Balesi, 24 Mart'ta prömiyerini gerçekleştirdiği tek perdelik 'Evlilik Senedi' operasını tekrar sahneleyecek. Avrupa kültürünün önemli bir parçasını oluşturan İngiltere'de tek perdelik bir karakter komedyası olan 'Evlilik Senedi' Rossini'nin 18 yaşında iken bestelediği, ilk profesyonel operası. 29 Mart Perşembe günü saat 20.00'de sahnelenecek eser, kızının rızası olmadan onu zengin kolonili tüccar ile evlendirmek isteyen cimri bir babanın hazırladığı planın kurmaca ve eğlenceli oyunlarla nasıl bozulduğunu konu alıyor.