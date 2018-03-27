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Facia ucuz atlatıldı

’in ‘Tehlike sokağa taştı’ başlığı ile duyurduğu çadır restoranlarda korkulan oldu. Atatürk Parkı içindeki kafe cayır cayır yandı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
Facia ucuz atlatıldı
Antalya'DA kontrolsüz bir şekilde naylon ve ahşap eklemelerle sokaklara taşan branda restoranlarda korkulan oldu. Park içindeki bir işletmede çıkan yangında işletme tamamen kül oldu. Yangın anında işletmenin boş olması faciayı önledi. geçen ay 'Tehlike sokağa taştı' başlıklı haberle tehlikeyi gündeme getirmişti. Yangın, Kuğulu Park'taki bir işletmede saat 14.30'da meydana geldi. Elektrik aksamındaki kısa devre nedeniyle çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler, işletmeye ait ahşap kameriye ve gölgelikleri sardı. Çalışanlar kendi imkanlarıyla yangına müdahale etse de söndüremedi. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Alevler işletmede büyük çaplı maddi hasara yol açtı.
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Facia ucuz atlatıldı
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