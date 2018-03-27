Fethiye’de Ot Festivali

MUĞLA
'NIN Fethiye ilçesinde Göcek Kültür ve Turizm Derneği tarafından Ot Yemekleri Festivali'nin 2'ncisi düzenlendi. Festivalde yörede yetişen otlar ve otlardan yapılan yemekler tanıtıldı. 'Şef Mavi Fethiye Profesyonel Aşçılar Derneği' üyelerinin gözetiminde yapılan ot yemekleri yarışması da büyük ilgi çekti. FARKLI BİR AROMASI VAR
Göcek Merkezi'nde kurulan stantlarda kadınlar hem topladıkları otları hem de otlardan yaptıkları yemekleri sergiledi. Otlar ve ot yemekleri toplam 70 stantta yöre sakinleri tarafından