Hayat ağaçları

Antalya
'DA 25 yaşındaki kızları Zuhal'i, böbrek yetmezliğinden yitiren Asiye (58) ve Tahsin Çimen (68) çifti, yaşadıkları acıyı dindirmek için Elif (12) ile Muhammet'in (5) koruyucu aileliğini üstlendi. Çifte, 4 yıl önce Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne başvurduklarında kurumda kalan 8 yaşındaki Elif'i bir günlüğüne dışarıya çıkarabilecekleri belirtildi. Elif'in "Beni bırakmayın" sözlerinden etkilenen çift, koruyucu aile olmaya karar verdi. Elif'in geçen sene kardeş istemesi üzerine kurumun yolunu tutan Çimen çifti koruyucu ailesi olmaya hak kazandıkları Muhammet'i de evlerine getirdi. Anne Asiye Çimen, "Zuhal'imin kokusunu Elif'imde alıyorum. Elif ile evimize neşe, huzur geldi. Kızımın odasında kalıyor, onun yatağında yatıyor. Onu çok seviyorum" dedi. Baba Tashin Çimen ise 60 yaşından sonra güzel bir kız ve yakışıklı bir oğlu olduğunu söyledi.