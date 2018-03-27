Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > Meyve bahçelerinde çiçek şöleni

Meyve bahçelerinde çiçek şöleni

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Meyve bahçelerinde çiçek şöleni
'Toros Dağları'nın ardı' olarak adlandırılan, Türkiye'nin meyve üretiminin yapıldığı önemli yayla bölgelerinde 'çiçek şöleni' yaşanıyor. Doğa yürüyüşçüleri, çiçeklenen badem, kayısı, şeftali, armut, kiraz ve elma bahçelerine rotayı çevirdi. Antik Likya ve St. Paul yolları ile yüzlerce yıllık Yörüklerin göç yolları başta olmak üzere kentin birçok dağlık ve ormanlık alanı, doğa yürüyüşlerine ilgiyi artırdı. '' adlı yürüyüş grubu, bu yıl doğa meraklılarına alternatif sundu. Grubun bu haftaki doğa yürüyüşü, Türkiye'nin en önemli meyve üretim merkezlerinden Korkuteli ilçesindeki çiçeklenen meyve bahçelerinde gerçekleştirildi. 'Patika Doğa' grubunun kurucusu Nusret Yakışıklı, alternatif turizmde bu bahçelerin de dikkate alınmasını istedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Meyve bahçelerinde çiçek şöleni
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN