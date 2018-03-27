Meyve bahçelerinde çiçek şöleni

'Toros Dağları'nın ardı' olarak adlandırılan, Türkiye'nin meyve üretiminin yapıldığı önemli yayla bölgelerinde 'çiçek şöleni' yaşanıyor. Doğa yürüyüşçüleri, çiçeklenen badem, kayısı, şeftali, armut, kiraz ve elma bahçelerine rotayı çevirdi. Antik Likya ve St. Paul yolları ile yüzlerce yıllık Yörüklerin göç yolları başta olmak üzere kentin birçok dağlık ve ormanlık alanı, doğa yürüyüşlerine ilgiyi artırdı. 'Patika Doğa
' adlı yürüyüş grubu, bu yıl doğa meraklılarına alternatif sundu. Grubun bu haftaki doğa yürüyüşü, Türkiye'nin en önemli meyve üretim merkezlerinden Korkuteli ilçesindeki çiçeklenen meyve bahçelerinde gerçekleştirildi. 'Patika Doğa' grubunun kurucusu Nusret Yakışıklı, alternatif turizmde bu bahçelerin de dikkate alınmasını istedi.