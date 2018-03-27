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Üniversiteliler kürsüden inmedi

Giriş Tarihi: 27.3.2018
Üniversiteliler kürsüden inmedi
Üniversitesi (AÜ) Bisiklet Topluluğu Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti yarışından birincilikle döndü. AÜ'yü Deniz Yıldız, Ümit Sekmen, Murat Ulaş, Ayşenur Demirkan,Tugay Elçin, Fatih Eren, İrem Öztürk, , Benjamin Mehner, Ahmet Cahit Gürses, temsil etti. Erkek takımı birincilik kazanırken erkekler bireysel kategoride Serdar Anıl Depe birinci, Benjamin Mehner dördüncü, kadınlar bireysel kategoride Sevgi Özkara dördüncü oldu.
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Üniversiteliler kürsüden inmedi
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