Üniversiteliler kürsüden inmedi

AKDENİZ
Üniversitesi (AÜ) Bisiklet Topluluğu Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen 4. Üniversitelerarası Dağ Bisikleti yarışından birincilikle döndü. AÜ'yü Deniz Yıldız, Ümit Sekmen, Murat Ulaş, Ayşenur Demirkan,Tugay Elçin, Fatih Eren, İrem Öztürk, Sevgi Özkara
, Benjamin Mehner, Ahmet Cahit Gürses, Serdar Anıl Depe
temsil etti. Erkek takımı birincilik kazanırken erkekler bireysel kategoride Serdar Anıl Depe birinci, Benjamin Mehner dördüncü, kadınlar bireysel kategoride Sevgi Özkara dördüncü oldu.