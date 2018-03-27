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Yem makinesi üzerine düştü

MUHARREM MANĞ Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 27.3.2018
Yem makinesi üzerine düştü
Antalya'NIN Manavgat ilçesinde ortaokul öğrencisi Ali Kısa, yem karma makinesinin hidrolik aparatının düşmesi sonucu hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Ali, evlerinin yanında oyun oynamaya başladığı sırada yem karma makinesinin yanına geldi. Bir süre sonra içine yem koyulan aparat, hidroliğinin boşalması sonucu Ali Kısa'nın üzerine düştü. Ailesi tarafından hemen hastaneye kaldırılan Ali'nin beyin kanamasından hayatını kaybettiği anlaşıldı. Yeniköy Mahallesi Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi olan ve derslerinde başarılı olduğu belirtilen Ali, ailenin tek erkek çocuğuydu.
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Yem makinesi üzerine düştü
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