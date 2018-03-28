Dört hafta sonra güldü

Play-off maçlarının ikinci devresinde aldığı beraberliklerle taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Korkutelispor
, galibiyet hasretine Kınık'ta son verdi. Maçın ilk 45 dakikası 7 ve 35. dakikalarda Hüsnü Yılmaz ile 43. dakikada Ufuk Gül'ün ayağından gelen gollerle Korkutelispor'un üstünlüğüyle geçti. İkinci yarının 15. dakikasında Kınıkspor'lu Zeki Özçelik, farkı ikiye indiren futbolcu oldu: 1-3. Korkutelispor 73 ve 80. dakikalarda Mesut Topal'ın ayağından gelen gollerle karşılaşmayı 5-1 kazanmayı başardı.