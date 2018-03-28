Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > En çok kitap okuyana ödül

En çok kitap okuyana ödül

Giriş Tarihi: 28.3.2018
En çok kitap okuyana ödül
ALANYA () Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 54. Kütüphane Haftası 'Kültürel Değişim ve Kütüphaneler' teması kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Kestel Yerleşkesi İşletme Fakültesi bahçesinde organize edilen etkinlikte üniversite kütüphanesinden en çok kitap alıp okuyan ilk üç kişiye ise hediyeler dağıtıldı. Ayrıca programda, Fatma Özmüfütoğlu Ortaokulu öğrencileri de şiirleri ile programa renk kattı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı amaçlarının okuma alışkanlığını artırmak olduğunu söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
En çok kitap okuyana ödül
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN