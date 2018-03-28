En çok kitap okuyana ödül

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi
(ALKÜ
) Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 54. Kütüphane Haftası 'Kültürel Değişim ve Kütüphaneler' teması kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Kestel Yerleşkesi İşletme Fakültesi bahçesinde organize edilen etkinlikte üniversite kütüphanesinden en çok kitap alıp okuyan ilk üç kişiye ise hediyeler dağıtıldı. Ayrıca programda, Fatma Özmüfütoğlu Ortaokulu öğrencileri de şiirleri ile programa renk kattı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı amaçlarının okuma alışkanlığını artırmak olduğunu söyledi.