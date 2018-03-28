GES projesi için imzalar atıldı

Burdur Belediyesi Hizmet Kampüsü çatısına kurulacak olan güneş enerjisi santrali ihalesini alan firma Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'i ziyaret etti. Ziyarette firma yetkili ile Ali Orkun Ercengiz arasında sözleşme imzalandı.

Proje hakkında bilgi veren Ercengiz, "Burdur Belediyesi Hizmet Kampüsü çatısına kurulacak olan güneş enerjisi santrali ihalesi 5 Mart'ta yapılmıştı. Söz konusu ihale kapsamında 5 bin metrekarelik çatı alanına 600 KWe kapasiteli Güneş Enerjisi Santralini kuruyoruz. 2 milyon 30 bin TL ihale bedeli ile ihaleyi alan yüklenici firma projeyi 120 gün içerisinde tamamlayacak. Burdur merkezde bir ilk olacak çatı GES projesi ile Burdur Belediyesi tükettiği Enerjinin yüzde 16'sını karşılayacak. Proje ile yıllık 991 bin 732 kWh. enerji üretmeyi hedefleniyoruz. Ayrıca proje de KDV muafiyetinden de faydalanacağız. Tükettiği enerjinin tamamını üreten bir Belediye olma hedefimizin ilk ayağını bu proje ile gerçekleştiriyoruz. GES projelerine devam edeceğiz. Projenin bir an evvel bitirilerek yaz aylarında enerji üretime geçmek istiyoruz" dedi.