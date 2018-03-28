İnsanlık daha ölmedi

Antalya
'nın Manavgat ilçesinde köprüden ırmağa atlayarak intihar girişiminde bulunan genç kız, ırmaktaki tur teknesinde çalışan 2 genç tarafından kurtarıldı. HİÇ TEREDDÜT ETMEDİLER
Olay, Manavgat Irmağı'ndaki köprüde meydana geldi. İlçe merkezindeki Manavgat Köprüsü'ne gelen 16 yaşında ve adının D.K. olduğu sonradan öğrenilen genç kız, bilinmeyen nedenle korkulukları aşarak yaklaşık 8 metreden kendisini suya bıraktı. Çevredekilerin bağırmasıyla durumun farkına varan bot işletmecisi Süha Şahin
ve Mehmet Can ırmağa atlayarak boğulmak üzere olan D.K.'yi kurtardı. OLMASI GEREKENİ YAPTIK
D.K., olay yerine gelen 112 ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. D.K.'nin gün içerisinde birkaç kez köprüye çıkarak atlama teşebbüsünde bulunduğu belirlendi. Bir aile, genç kızı köprüden indirerek kafeteryaya götürdüğünü, burada içecek bir şeyler ısmarlayıp kararından vazgeçirmeye çalıştıklarını söylediği iddia edildi. Genç kızı ölümden kurtaran Süha Şahin, "İnsanlık ölmedi. Biz olması gerekeni yaptık" dedi.