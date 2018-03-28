İş garantili kurs

Antalya
'nın Kepez ilçesindeki Çamlıbel Halk Eğitim
Merkezi'nde açılan aşçı yardımcılığı kursuna katılan 25 kursiyer, kursa katıldıkları için günlük 25 lira ücret alıyor. İŞKUR
destekli kursta usta aşçı Ahmet Yıldırım'dan ders alan kursiyerler, iş garantili kurs olduğu için burayı tercih ettiklerini söyledi. Yine İŞKUR'un verdiği ödenekle yiyecek malzemeleri alınan kursiyerler, teorik eğitim alıp ardından uygulamaya koyuluyor. Yaptıkları yemekleri de burada yiyen kursiyerler, hem harçlıklarını alıyor, hem meslek öğreniyor. HEPSİNİN HAYALLERİ VAR
Kursiyerlerden Mevsim Tanrıverdi (23), mutfağa eğilimi olduğunu belirterek "Bu alanda şansını denemek istedim. Öğreneceğim çok şey var. Evde uygulamaya çalışıyorum" dedi. Sema Sarıoğlu (37) da mutfağa küçüklükten beri ilgisi olduğunu ve bunu ileri seviyeye çekmek istediğini kaydetti. Sarıoğlu, "Hayalimde kendime ait küçük bir pastane ya da ev yemekleri yapan bir yer var. Geçen yıl aldığım kurs sayesinde bir otelde çalıştım. Bu yıl da teklifler alıyorum" diye konuştu. OTELLER TALEP EDİYOR
Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı "Oteller bizi arayarak bu kalifiye elemanları işe almak istiyor. Kursu tamamlayan her öğrenci iş bulabiliyor. İşveren, 'ne iş olsa yaparım'dan ziyade elinizde belge ve kalifiye eleman olup olmadığına bakıyor" diye konuştu.