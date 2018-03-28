Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Akdeniz Haberleri > İş garantili kurs

İş garantili kurs

’da destekli aşçı yardımcılığı kursuna gelenler günlük 25 lira destek alırken, daha kurs bitmeden iş sahibi olma imkanına kavuşuyor

Giriş Tarihi: 28.3.2018
İş garantili kurs
Antalya'nın Kepez ilçesindeki Merkezi'nde açılan aşçı yardımcılığı kursuna katılan 25 kursiyer, kursa katıldıkları için günlük 25 lira ücret alıyor. destekli kursta usta aşçı Ahmet Yıldırım'dan ders alan kursiyerler, iş garantili kurs olduğu için burayı tercih ettiklerini söyledi. Yine İŞKUR'un verdiği ödenekle yiyecek malzemeleri alınan kursiyerler, teorik eğitim alıp ardından uygulamaya koyuluyor. Yaptıkları yemekleri de burada yiyen kursiyerler, hem harçlıklarını alıyor, hem meslek öğreniyor.

HEPSİNİN HAYALLERİ VAR
Kursiyerlerden Mevsim Tanrıverdi (23), mutfağa eğilimi olduğunu belirterek "Bu alanda şansını denemek istedim. Öğreneceğim çok şey var. Evde uygulamaya çalışıyorum" dedi. Sema Sarıoğlu (37) da mutfağa küçüklükten beri ilgisi olduğunu ve bunu ileri seviyeye çekmek istediğini kaydetti. Sarıoğlu, "Hayalimde kendime ait küçük bir pastane ya da ev yemekleri yapan bir yer var. Geçen yıl aldığım kurs sayesinde bir otelde çalıştım. Bu yıl da teklifler alıyorum" diye konuştu.

OTELLER TALEP EDİYOR
Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Ethem Çarkçı "Oteller bizi arayarak bu kalifiye elemanları işe almak istiyor. Kursu tamamlayan her öğrenci iş bulabiliyor. İşveren, 'ne iş olsa yaparım'dan ziyade elinizde belge ve kalifiye eleman olup olmadığına bakıyor" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İş garantili kurs
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN