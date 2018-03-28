Kepez ilçesine konukevi tesisi

Antalya
Kepez Belediyesinin, 2011'de Kültür Mahallesi'nde kiralık bir binada hizmet vermeye başlayan hasta yakınları konukevinin yeni binasının karkas inşaatı tamamlandı. İnşaatta incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, 5 katlı ve 30 yatak kapasiteli tesisin katlarını gezerek, yüklenici firma temsilcilerinden bilgi aldı. 5 AY SONRA HİZMETE GİRECEK
Bu çalışmalarının sosyal belediyeciliğin zirvesi olduğunu kaydeden Tütüncü, "Tesis şehrimizdeki hemşehrilerimize değil, şehrimize şifa talebi ile gelen ülkemizin güzel insanlarına yapmış olduğumuz çok insani bir hizmettir. Hedefimiz 5 ay sonra tesisi hizmete almaktır" diye konuştu. Konukevinde kalanların seçmenleri olmadığını ifade eden Hakan Tütüncü, "Hasta yakınları Antalya
lıların ne kadar misafirperver olduklarını görecek. Sadece Allah rızasını bekleyerek yaptığımız bir tesis olacak" dedi.