'Mavi Bulvar Okuyor'

Mavi Bulvar Şehitler Parkı'nda gerçekleşen etkinliğin açılışına Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü İzzettin Aydın, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hayati Koca, İlhan Atış Anadolu Lisesi Müdürü Musa Akça, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İlhan Atış Anadolu Lisesi edebiyat öğretmenleri Aysun Gül ve Paşa Cengiz Kara öncülüğünde gerçekleşen etkinlik öncesinde öğrencilerin müzik dinletisi büyük beğeni topladı. Öğrenciler ile birlikte kitap okuyan öğretmen Aysun Gül, "2 gün süren bu etkinliğimizde hem kendi okulumuzdan hem de konuk ettiğimiz okullardan 1000 öğrenci ve vatandaşlar kitap okudu.

Amacımız okuyan insan sayısını artırmak. Katılım her yıl gittikçe artıyor. Bir farkındalık yaratmak için bu yola çıktık ve başarılı olduğumuza inanıyorum" dedi.