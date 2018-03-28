Mersin'de iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri tartışıldı

Gelecekteki iklim değişikliğinin boyutları, Türkiye'nin hangi bölgelerini nasıl etkileyeceği, tarımsal üretimin gelecekte nasıl bir değişikliğe uğrayacağı ve alternatif tarımsal üretimin doğru şekilde planlaması gibi konuların tartışıldığı konferans, Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aşut, tarımın dünyadaki en ideal ekosistemlerinden biri olan, tarihte tarımla başlayan medeniyetlere ev sahipliği yapan Akdeniz Havzası'nın iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölge olacağını söyledi. Sıcaklığın artması, yağışların azalması ve havadaki karbondioksit artışını, birincil anlamda tarımı, hayvancılığı ve balıkçılığı doğrudan etkileyecek bir tehdit olarak gösteren Aşut, "Elbette iklim deşikliği yeni bir konu değil. Sorun, son yüzyılda yaşanan insan kaynaklı etkilerin süreci olmadığı kadar hızlandırmasıdır. Bu anlamda ben olayı bir madalyon gibi iki taraflı görüyorum. Birincisi, bu değişimi hızlandıran insan kaynaklı etkileri azaltmak, ikincisi, bu değişime teknolojiyi kullanarak hazır olmak. Sıcaklık artışı, atmosferdeki karbondioksitin artması, yağışların azalması ve buna bağlı toprağın bozulan nem ve besin değerleri. Tüm bunların nasıl telafi edileceği konuşulmalıdır." dedi.

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Ticareti Meslek Komitesini temsilen söz alan MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Sefa Çakır ise, "Bizler, meyve ve sebzeleri hem üreten hem de satan Komite Üyeleri olarak küresel ısınmayla epeydir tanışıyoruz. Çünkü yağmur eskiye göre daha az yağıyor. Yağdığı zaman da fazla yağarak kirazları çatlatıyor, üzümleri hastalandırıyor, narenciyeleri gittiği yerde çürütüyor, seralardaki sebzeleri toplanamaz hale getiriyor. Eskiden 5 senede bir dolu yağarken şimdi senede beş defa yağmaya başladı. Sezonda dolu yağdı veya don oldu. Sezonu bitirip o yılı kayıp yıl olarak yazdık. Bu durumun olumsuz etkilerini her geçen gün daha fazla hissediyoruz" diye konuştu.

Ardından geçilen konferansa konuşmacı olarak katılan Dünya Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, İTÜ Öğretim Üyesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu ile İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, katılımcılara seslendi.