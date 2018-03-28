MESKİ, 67 okulda 13 bin 350 öğrenciye eğitim verdi

Eğitimler kapsamında, tesis gezileri ve personele yönelik programlar düzenleyen MESKİ Genel Müdürlüğü, bilinçli su kullanımı eğitimleri ile gelecek nesillerde su tasarrufuna yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Filtre Su Müzesi ve tesis gezileriyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okulların öğrencileri ve üniversite öğrencileri MESKİ'nin sunduğu hizmetleri yerinde gözlemleme imkanı buluyor. 'Bilinçli Su Kullanım Eğitimleri' ile önemli ölçüde ana, ilk ve ortaokul öğrencisine ulaşan MESKİ, su bilinci ve su tasarrufu konularında eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda 2017 yılı içerisinde Filtre Su Müzesi'ni 8 okul ve 304 öğrenci ziyaret ederken, su bilinci ve su tasarrufu konusunda 34 okul ve 10 bin 768 öğrenciye eğitim verildi. 2018 yılının ilk üç ayında ise 12 okul ve 658 öğrenci Filtre Su Müzesi'ni ziyaret ederken, su bilinci ve su tasarrufu konusunda 13 okul ve bin 620 öğrenciye eğitim verildi. 2017 yılında ve 2018 yılının ilk üç ayı ile birlikte yaklaşık 67 okul ve 13 bin 350 öğrenciye ulaşıldı.

Öte yandan okullar ve üniversite öğrencilerinin de aralarında bulunduğu birçok farklı gruba yönelik olarak tesis gezileri düzenlendi. Bu gezilerle MESKİ'nin hayata geçirdiği projeler, içme suyunun musluklara hangi aşamaların ardından ulaştığı, atık suların ne şekilde arıtıldığı, birçok bilgi bizzat yerinde gözlemlenerek öğretildi. 2017 yılında ve bu yılın ilk 3 ayında atıksu arıtma tesislerini yaklaşık 500 öğrenci gezdi.

Ayrıca hizmetiçi eğitimlerde de 2017 yılında ve 2018'in ilk 3 ayında 45 MESKİ çalışanına eğitim verildi.

