MEÜ'de 'Hemşirelik ve Estetik' konferansı

Osmangazi Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu ile Şair-Yazar Namık Kuyumcu'nun konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Uğur Oral Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin açışılında konuşan Mersin Üniversitesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Meral Altıok, "Günümüzde hemşirelik mesleği sadece bilim noktasında ele alınıyor. Bugün burada hemşirelik, estetik içerisinde sizlere anlatılacak" dedi.

Prof. Dr. Nedime Köşgeroğlu ise öğrencilere yönelik konuşmasında, "Sıvının hücreye girebilmesi için enerjiye ihtiyacı var. Sizin mutlu olabilmeniz için de öğrenmeye ve bilmeye ihtiyacınız var. İki seçeneğiniz var, ya doğar büyür bir iş bulur çalışır, ölürsünüz ya da bu hayatta bir iz bırakmak için kortekse ulaşıp hayatınızı şekillendirirsiniz. Siz fark oluşturmak zorundasınız" diye konuştu.

"Estetik, 'hemşireliği nasıl yapıyorum' sorusuna verilen cevapta gizlidir" diyen Köşgeroğlu, "İyi bir hemşire olabilmemiz için, hayatı sanatsal ve estetik olarak algılayabilmemiz gerekir. Hemşirelik bilim olamaz, insanın bulunduğu alanda duygular her an değişir, insan her an değişir" ifadelerini kullandı.

Şair-Yazar Namık Kuyumcu ise iyi bir çalışan olabilmek için hayatı sanatsal ve estetiksel olarak algılamanın önemine dikkat çekerek, "Hız, haz ve nesne çağında odaklanma sorunu yaşıyoruz. İnsana ait her şeye açık olmalıyız. Doğmalardan kurulmalı, eleştirel olabilmeliyiz. Estetiksel olmak, hayatın kendisini sanatsal kılabilmektir. Öncelikli olarak kendimizin şiir gibi bir hayatı olmalı. Siz bu öz bakımı kendinizde gerçekleştirmeden başkasınınkini gerçekleştiremezsiniz" şeklinde konuştu.