Modern yaşam alanı

Antalya
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel
, Türkiye'nin en önemli projelerinden Boğaçayı Projesi kapsamında başlayan afet riskini önlemeye yönelik altyapı çalışmalarını denetledi. ALDAŞ Genel Müdürü Faruk Karaçay'dan şantiye ofisinde teknik bilgiler alan Türel, daha sonra proje alanını gezdi. Yaklaşık 1 milyar lira yatırım maliyetli Boğaçayı Projesi'nin her şeyden önce bir taşkın önleme olduğunun altını çizen Türel, "Böyle bir riskin önleniyor olması bile çevreci bir proje olduğunu gösteriyor" dedi. YAŞAM MERKEZİ OLACAK
Boğaçayı'nın çevresini bir yaşam alanına dönüştürmek suretiyle Antalya
'yı kum ve taş ocakları felaketinden kurtaracaklarını belirten Başkan Türel, "Sazlıklar, otluklar, çöplerle kaplı görünümü ortadan kaldırıp Boğaçayımızı en güzel şekilde Antalyalıların yaşam alanı haline getireceğiz" diye konuştu. Boğaçayı Projesi birinci etabında denizi yaklaşık 750 metre içeri almak suretiyle kanal içinde bir su görünümü sağlayacaklarını anlatan Türel, "Peyzaj ve rekreasyon çalışmaları ile de burayı kartpostalları süsleyecek hale getireceğiz" diye konuştu. 10 İN KİŞİYE İŞ SAĞLAYACAK
Boğaçayı Projesi'nde yaşam merkezleri, halka açık rekreasyon ve aktivite alanları, 470 kapasiteli yat limanı, restoranlar ve sinema stüdyoları, temalı park yer alacak. Kent ekonomisine büyük katkı sağlayacak dev proje 10 bin kişiye iş imkanı sağlayacak. Son 80 yılda 70 metresi kaybolan Konyaaltı sahilindeki erozyona da çözüm getirilecek. Antalya'nın 30 senedir en önemli kanayan yaralarından Boğaçayı üzerindeki taş ve kum ocakları sorunu da tarih olacak. KONYAALTI SAHİLİ İHALEYE ÇIKIYOR ANTALYA Büyükşehir Belediye
si, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamında yapılan ticari ünite ve tesisleri 29 Mart Perşembe günü ihale ile kiraya veriyor. İhale, Encümen Toplantı Salonu'nda saat 13.00'te gerçekleştirilecek. Artırıma esas tahmin edilen ilk yıl kira bedeli 8 milyon 75 bin TL + KDV olarak belirlendi. Belediye, tesislerin kiracı tarafından bizzat işletilmesi halinde yıllık hasılatın yüzde 2'si oranında pay alacak. Firma 8 yıllığına, belirtilen tesisleri işletme hakkına sahip olacak. İhale, belediyenin web sitesi www.antalya.bel. tr'den canlı yayınlanacak.