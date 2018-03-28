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Ören yerleri için fiyatlar güncellendi

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Ören yerleri için fiyatlar güncellendi
Antalya'DA, müze ve ören yerlerinde uygulanacak giriş ücretleri değiştirildi. Müzesi'ne giriş 20 lira, Atatürk Evi ve Müzesi'ne giriş ise ücretsiz olarak açıklandı. Bunun yanında Aspendos Antik Tiyatrosu ile Perge 'ne 25, Demre'deki Noel Baba Müzesi ve Myra Müzesi'ne 20, Phaselis Antik Kenti'ne 20, Simena Antik Kenti'ne 10, Termessos ve 'na 5, Patara'ya 15, Xanthos Antik Kenti'ne 10, Karain Müzesi ve Arykanda'ya 5, Olympos Antik Kenti'ne 20 TL giriş ücreti ödenecek.
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Ören yerleri için fiyatlar güncellendi
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