Ören yerleri için fiyatlar güncellendi

Antalya
'DA, müze ve ören yerlerinde uygulanacak giriş ücretleri değiştirildi. Antalya
Müzesi'ne giriş 20 lira, Atatürk Evi ve Müzesi'ne giriş ise ücretsiz olarak açıklandı. Bunun yanında Aspendos Antik Tiyatrosu ile Perge Antik Kenti
'ne 25, Demre'deki Noel Baba Müzesi ve Myra Müzesi'ne 20, Phaselis Antik Kenti'ne 20, Simena Antik Kenti'ne 10, Termessos ve Milli Parkı
'na 5, Patara'ya 15, Xanthos Antik Kenti'ne 10, Karain Müzesi ve Arykanda'ya 5, Olympos Antik Kenti'ne 20 TL giriş ücreti ödenecek.