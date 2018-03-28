Özel pastalar engellilerden

Antalya
'DAKİ engelli öğrenciler, Antalya
Aşçılar ve Pastacılar Derneği'nin (APADER) Manavgat'ta bulunan Mutfak Sanatları Eğitim Merkezi'nde yaş pasta yapımını öğrendi. Antalya Engelsiz Yaşam Gençlik
ve Spor Kulübü bünyesinde başta down sendromlu olmak üzere 30 engelli öğrenci, ailelerine konser verdi. ANNELERE İKRAM
Ardından yaş pasta yapımını uygulamalı olarak öğrenen engelli öğrenciler, otel şeflerinin ve Manavgat Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları öğrencileri gözetiminde kendi hazırladıkları pastaları annelerine ikram etti. Antalya Engelsiz Yaşam Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Tutku Yıldız bu çocuklar için her gün farkında olunması gerektiğini söyledi.