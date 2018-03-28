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Salda’ya 4 milyon ödenek çıkartıldı

Giriş Tarihi: 28.3.2018
Salda’ya 4 milyon ödenek çıkartıldı
AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, Burdur'un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Kayak Merkezi'ne 4 milyon lira ödenek ayrıldığını açıkladı. Eğitim kamplarının Salda Kayak Merkezi'nde yapılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Özçelik, "Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nden Salda'ya tahsis ettirdiğimiz telesiyej tesisinin bakım, onarım ve montajı için gerekli ödeneğin ayrılması için Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a yaptığımız ziyaret ve görüşmede talepte bulunduk. Bu talebimizin takipçisi olacağız" diye konuştu.
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Salda’ya 4 milyon ödenek çıkartıldı
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