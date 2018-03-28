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Yazar Şimşirgil, Kepez Kitap Fuarına katılıyor

Tarih Bölümü Öğretim üyesi Prof. Dr. , , “Kayı-X Abdülhamit Han” konulu söyleşi gerçekleştirecek, ardından kitaplarını imzalayacak.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 28.3.2018 09:41
Yazar Şimşirgil, Kepez Kitap Fuarına katılıyor

Kepez Belediyesi'nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği ve 100'den fazla yayınevi ile tanınmış pek çok yazarın katılacağı Kepez Kitap Fuarı, 'ta kapılarını kitapseverlere açacak. 29 bin metrekare kullanım alanı bulunan Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde () 30 Mart ve 8 Nisan tarihleri arasında açılacak fuarda yazar ve şairlerin imza günlerinin, söyleşilerinin, pek çok kültür ve sanat etkinliğinin olacağı bildirildi.

Fuar kapsamında Prof. Dr. , "Kayı-X Abdülhamit Han" konulu söyleşi gerçekleştirecek, ardından kitaplarını imzalayacak. 31 Mart Cumartesi günü MSKM Kırmızı Salondaki söyleşi saat 14.00-15.00'da, imza ise 15.00-16.00 saatleri arasında 1 numaralı fuaye alanında gerçekleştirilecek.

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Yazar Şimşirgil, Kepez Kitap Fuarına katılıyor
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