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Alanya’da uyuşturucu operasyonu

’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve yaptığı baskında uyuşturucu ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Akdeniz Haberleri
Giriş Tarihi: 29.3.2018 10:49
Alanya’da uyuşturucu operasyonu

Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'ndeki bir evde esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde dün saat 23.45 sıralarında belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, saksıya ekili halde 42 kök Hint keneviri, bir kısmı satışa hazır paketlenmiş 240 gram esrar ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Olay sırasında evde bulunan U.E. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Alanya’da uyuşturucu operasyonu
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